الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل "الشيوخ" تنعى النائب محمود بكرى: أدى رسالته فى خدمة الوطن

النائبة فيبي فوزي
النائبة فيبي فوزي

نعت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس النواب، النائب الكاتب الصحفي محمود بكري الذي وافته المنية في العاشر من مايو الجاري.

وقالت وكيلة المجلس في كلمتها أمام المجلس خلال الجلسة العامة، أنعي الفقيد بقلوب يعتصرها الحزن والألم، أنعى وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الزميل الفاضل عضو مجلس الشيوخ الكاتب الصحفي محمود بكري الذي رحل عنا بعد أن أدى رسالته في خدمة الوطن كاتبًا وبرلمانيًا متميزًا، كان عطاؤه وافرًا في كل ما قام به من مهام متقنًا عمله لوجه الله ولأبناء وطنه.

وتابعت: "خالص التعازي والمواساة لأسرة الراحل العزيز، وعلى رأسهم النائب البرلماني الكاتب الصحفي الأخ الفاضل مصطفى بكري، ولرئيس مجلس الشيوخ وأعضائه الموقرين.. دعواتنا للمولى عز وجل بأن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنـة المشـتركة مـن لجنـة الصـحة والسكان، ومكاتـب لـجـان الشـئون الدستورية والتشريعية، الشئون الماليـة والاقتصادية والاستثمار، والصـناعة والتجـارة والمشـروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصـغر بشـأن"استراتيجية مستقبل قطـاع الـدواء تماشـيًا مـع رؤيـة الدولة المصرية للتنميـة المستدامة 2030 عـن الدارسـة المقدمـة مـن النائب الدكتور محيـى حـافظ وعـدد مـن أعضـاء لجنـة الصـحة والسكان بشـأن "سبل دعـم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (المشكلات – الرؤى).

وأكدت اللجنة أن الأمن القومي الدوائي والمريض المصري هما أكثر المتضررين في حال انهيار صناعة الدواء في مصر، مشددة على ضرروة العمل وبسرعة على إنقاذ هذه الصناعة، وأن يكون ذلك من إحدى الأولويات التي يجب أن يساندها كل وطني مخلص لهذا الوطن.

وذكر التقرير أن استهلاك الدواء في مصر شهد  تطورًا خطيرًا خلال الفترة الماضية، وذلك نتيجة تزايد أعداد السكان، وزيادة الوعي الصحي وتطوير برامج الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن صناعة الدواء في مصر من أنجح الصناعات، ولكن سوقها الرئيسي هي السوق المحلية، لأنها ركزت على إنتاج الأدوية التقليدية التي تخلو من عناصر ابتكارية يمكن أن تكفل لها الحماية في السوق العالمية الجديدة.
 

التعازي والمواساة الكاتب الصحفي محمود بكري النائبة فيبي فوزي برامج الرعاية الصحية وكيل مجلس الشيوخ

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