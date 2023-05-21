الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية: 5 آلاف جنيه دعم لفريق كرة القدم للصم والبكم

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية صرف مبلغ 5 آلاف جنيه دعم مالي من المحافظة لفريق كرة القدم للصم والبكم بمركز شباب مدينة قويسنا والمشترك في مباريات الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2022/2023 استجابة لمطلب الفريق لتوفير الاحتياجات الأساسية وسبل الانتقال، مؤكداً دعمه الكامل للفريق وحرصه على توفير سبل الرعاية للرياضين من أبناء المحافظة باعتبارهم أمل الغد وثروة مصر التي يجب علينا استثمارها.

كما كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص شكوى مواطنة بناحية مليج بشبين الكوم تتضرر من تعنت إحدى المدارس الخاصة ضد ابنتها مما يلحق الضرر بها، ووجه المحافظ مدير مديرية الزراعة باتخاذ اللازم تجاه شكوى مواطن بناحية بندر قويسنا والعرض عليه لاتخاذ اللازم، كما وافق على طلب مواطن يلتمس إعارته للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون مراعاة لظروفه الاجتماعية الصعبة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومي بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات.

احتياجات اجتماعية أبناء المحافظة إحدى المدارس احتياجا الانتقال الإدارة العامة للتفتيش

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