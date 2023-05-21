مجلس الشيوخ يعلن خلو مقعد النائب محمود بكرى

بدأت، قبل قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لإعلان خلو مقعد النائب الراحل محمود بكري، بعد تلاوة إخطار وزير الداخلية بوقوع حالة الوفاة.

ويخطر المجلس الهيئة الوطنية للانتخابات لتصعيد البديل في "القائمة الوطنية من أجل مصر"، والتي كان منتخبًا عليها الراحل محمود بكري.

وتنص المادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه. وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.