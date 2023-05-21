رئيس جامعة طنطا يكشف تفاصيل تجديد اعتماد "الأيزو" (فيديو)

قال الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة بدأت منذ 3 سنوات رحلة طويلة من الحوكمة المركزية والمالية والإدارية، وبدأوا جني ثمار هذه الجهود في علم الإدارة، والتي تضع ضوابط وانضباط لمنظومات العمل بالمؤسسات العامة والخاصة.

وأضاف خلال مداخلة مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم حاليا في مرحلة قياس الأداء المؤسسي لتحديد المعايير التي يمكن على أساسها تحسين الأداء، والتي وصل عددها إلى 300 معيار ومن ضمنها عدد رسائل الدكتوراه، ونمو الموارد الذاتية للجامعة، وعدد الطلاب الوافدين للجامعة.

تجديد اعتماد "الأيزو" بجامعة طنطا

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أن جامعة طنطا هى الجامعة الأولى التي حصلت كل كلياتها على شهادة الأيزو، حيث حصلت الجامعة على الشهادة العام الماضي والعام الحالي، وتم وضع قواعد الشفافية والموضوعية بين أعضاء هيئة التدريس، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة وجود آليات لاكتشاف الموهوبين والقادرين على العمل بشكل جاد، وهذا ما تسير عليه جامعة طنطا في المرحلة الراهنة.