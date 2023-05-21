التعليم العالي تعلن تفاصيل منحة SBW برلين الألمانية 2023 بتمويل شامل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التقدم لمنحة SBW برلين الألمانية 2023 والتي تُعد من أفضل المنح للدراسة في ألمانيا، حيث توفر راتب شهري ورسوم الدراسة وسكن جامعي، حيث تدعم الموهوبين الشباب الذين التزموا اجتماعيًا بالعمل التطوعي في بلدانهم الأصلية.

الدول المتاحة للتقديم:

الإمارات العربية المتحدة، البحرين، جيبوتي، الجزائر، مصر، العراق، الأردن، جزر القمر، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، عُمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية السودان، الصومال، سوريا، تونس، اليمن.

المرحلة الدراسية:

البكاروليوس.

الماجستير.

مدة الدراسة:

تتراوح بين سنتين إلي 4 سنوات علي حسب التخصص المراد دراسته.



تخصصات منحة SBW:

تُتاح كل التخصصات التي تتوفر في جامعات مدينة برلين أو بوستدام مثل:

الطب،

الهندسة،

الصيدلة،

الحقوق.

وجميع التخصصات العلمية والأدبية التي تتواجد في جامعات برلين وبوستدام.

تمويل منحة SBW:

راتب شهري 500 يورو،

سكن جامعي،

رسوم الدراسة مجانًا،

تذاكر الطيران من بلدك الي ألمانيا،

كورس لغة ألمانية أو إنجليزية قبل الدراسة.

شروط منحة SBW :

يجب ان يكون عمر المتقدم بين 18-30 عامًا.

أن يكون قادر على إثبات عدم تواجده في ألمانيا لأكثر من 18 شهرًا قبل تقديم الطلب.

أن يتوافق متوسط درجات المتقدم مع متوسط الدرجات الألمانية 2.0 على الأقل.

لا يوجد لدى المتقدم أفراد أسرة من الدرجة الأولى يقيمون بشكل دائم في ألمانيا.

لا يُسمح للطلاب الذين تم تمويل دراستهم في ألمانيا بالفعل من خلال منحة دراسية أخرى بالتقدم.

كيفية التقديم لمنحة SBW:

قم بملئ نموذج الطلب الخاص بالمنحة أونلاين من خلال هذا الرابط

https://sbw.berlin/en/application-form-step-1/

جهز المستندات التالية:

خطاب النية

السيرة الذاتية CV

صورة شخصية،

شهادة الثانوية العامة (للتقديم على مرحلة البكالوريوس)،

شهادة البكالوريوس (للتقديم على مرحلة الماجستير)،

خطابين توصية

جواز سفر ساري.

شهادة لغة إذا متاحة

ويتم التقديم مباشرة من خلال هذا الرابط

https://sbw.berlin/en/application-form-step-1/

موعد التقديم لمنحة SBW:

يتم التقديم لمنحة SBW من 15 مايو حتى 30 يونيو 2023.