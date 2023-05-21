الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خلاف ومشاجرة.. حبس المتهم بقتل شاب في روض الفرج

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، اليوم الأحد، حبس مرتكبي واقعة قتل شاب في منطقة روض الفرج 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم بجريمته وإنهاء حياة الضحية إثر نشوب بينهما خلافات خلال الأيام الماضية، وحاول البعض التدخل وإنهاء تلك الخلافات لكن دون جدوى، وفي يوم الواقعة تطور بينهما الخلاف من مشادة كلامية إلى مشاجرة؛ ليسقط الضحية أرضًا غارقًا في دمائه.

كانت وردت إشارة الى رجال الشرطة في منطقة روض الفرج من أحد المستشفيات بوصول أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، توفي متأثرًا بإصابته بجروح متفرقة في الجسم إثر ادعاء مشاجرة.

وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول «المتوفى» وطرف ثانٍ زوج طليقة المتوفى وشقيقه لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين؛ لخلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثاني على الأول باستخدام الأسلحة البيضاء، نتج عنها إصابته التي أودت بحياته.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط المشكو في حقهما والأسلحة البيضاء المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

نيابة شمال القاهرة الكلية حبس شاب قتل منطقة روض الفرج التحقيقات مشادة كلامية

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