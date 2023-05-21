الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوتين: معركة باخموت انتهت بانتصار روسى

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

هنّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، مجموعة «فاجنر» العسكرية الخاصة والجيش الروسي على السيطرة على مدينة باخموت شرق أوكرانيا.

وقال بوتين إن المعركة المستمرة منذ قرابة 15 شهرا انتهت بانتصار روسي، وإن كل من أبلى فيها بلاء حسنا سيحصل على جوائز من الدولة، وذلك وفق بيان للكرملين.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد قال، في وقت سابق، إنه لم يتبق من مباني مدينة باخموت إلا القليل، مضيفا: «مدينة باخموت المدمرة قد لا تكون في أيدينا لكنها في قلوبنا».

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، عن السيطرة الكاملة على مدينة باخموت، التي تسميها مدينة أرتيوموفسك.

وكان رئيس "فاجنر"، يفجيني بريجوجين، قد أعلن، السبت، عن أن قواته سيطرت على باخموت بعد أطول معركة في الحرب الجارية بأوكرانيا.

وفي مقطع مصور نشر على "تليجرام"، قال بريجوجين إن المدينة خضعت للسيطرة الروسية الكاملة في منتصف نهار السبت تقريبا.

بوتين فاجنر روسيا أوكرانيا باخموت تحرير روسي

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