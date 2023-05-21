الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خلال زيارته إلى باريس..

رئيس جامعة عين شمس يبحث آليات إنشاء برنامج الطب باللغة الفرنسية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

التقى الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، البروفيسور philippe Ruszniewski عميد كلية الطب بجامعة باريس سيتيه. 

جاء اللقاء بحضور الدكتور شهيرة سمير، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس والدكتور علاء الغنيمي، أستاذ ورئيس قسم جراحة الأطفال بمستشفى
Robert Dubre، وذلك خلال زيارة رئيس جامعة عين شمس للعاصمة الفرنسية باريس.

جاء اللقاء في إطار جهود جامعة عين شمس لإنشاء برنامج دراسة الطب باللغة الفرنسية ،حيث ناقش الجانبان الخطوات اللازمة لإنشاء برنامج الطب الفرنسي بجامعة عين شمس والفرص الواعدة والتحديات. 

كما تم استعراض كل إمكانات كلية الطب جامعة عين شمس من تجهيزات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب دارسين بالمدارس الفرنسية أو ناطقين باللغة الفرنسية.

يأتي حرص جامعة عين شمس على إنشاء برنامج الطب باللغة الفرنسية لما تتمتع به فرنسا من ريادة في مجال الطب على مستوى العالم وما تمتلكه من خبرات، بما يسهم في الارتقاء بنظام التعليم الطبي بجمهورية مصر العربية وهو ما ينعكس مستقبلاً على تطوير منظومة الرعاية الصحية الشاملة في مصر ويتوافق و رؤية مصر ٢٠٣٠.

ومن المقرر أن تستكمل المباحثات بين الجانبين في زيارة مرتقبة من الجانب الفرنسي لجامعة عين شمس.

البروفيسور التعاون الأكاديمي التعليم الطبي الجانب الفرنسي التنفيذي

الأكثر قراءة

اليوم.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ40 مليار جنيه

إصابة عامل فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بسوهاج

المشدد 5 سنوات لأحد المتهمين فى قضية مجموعة الخانكة

بحضور وزير التعليم العالى.. توقيع برتوكول شركاء تحالف إقليم الدلتا بجامعة طنطا (اليوم)

النيابة تصرح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها على يد زوجها بالشرقية

بدء امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية فى الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى «المظلة العربية».. هل تقلق إسرائيل؟

الخارجية الباكستانية تدين اقتحام الأقصى من قبل أحد أعضاء حكومة الاحتلال والكنيست

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل