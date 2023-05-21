عاتبهم على السرعة الجنونية.. حبس 3 متهمين في دهس مواطن بالبحيرة

أمرت النيابة العامة بالبحيرة، اليوم الأحد، حبس تاجر ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة دهس شخص بسيارة ومصرعه، وحبس صديق المتهم الأول لمشاركته ووجوده مع المتهمين الأول والثاني في الدهس عقب معاتبة المجني عليه المتهم الثاني، لقيادته السيارة برعونة.

كانت قرية أم صابر التابعة لمركز شرطة بدر جنوب محافظة البحيرة، شهدت أمس الأول حادثًا مؤسفا، حيث لقي شخص مصرعه دهسا بالسيارة من أحد الأشخاص، إثر مشادة كلامية بسبب قيادة نجل المتهم للسيارات بسرعة جنونية داخل القرية.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابها وملابساتها.