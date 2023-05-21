الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس الأمريكي يلتقي نظيره الأوكراني على هامش "قمة السبع" في اليابان

الرئيس الأمريكي والرئيس
الرئيس الأمريكي والرئيس الأوكراني

أعلن البيت الأبيض عن لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، بنظيره الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي على هامش قمة السبع بهيروشيما، بحسب قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

جدير بالذكر أن قادة مجموعة الدول الصناعية السبع "الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا"، أقروا عقوبات جديدة على روسيا على خلفية حربها على أوكرانيا وذلك من خلال قمتهم المنعقدة في اليابان أول أمس الجمعة.

وشملت العقوبات قيودا على صادرات سلع مثل الألماس، وحرمان موسكو من التكنولوجيات والمعدات الصناعية، فيما تعهد القادة في مسودة البيان الختامي للقمة بتقليص الاعتماد على التجارة مع الصين.

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