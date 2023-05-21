الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السعودية تستقبل اليوم أولى رحلات الحجاج ضمن مبادرة "طريق مكة"

الحجاج
الحجاج

تستقبل اليوم المملكة العربية السعودية أولى رحلات الحجاج المستفيدين من مبادرة (طريق مكة) في بنجلاديش وماليزيا حيث غادروا بلادهم صباح اليوم متجهين إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

وكانت قد أعلنت المملكة العربية السعودية، عن أن المبادرة تهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة.

ومن المقرر أنه فور وصول الحجاج  التابعين  لمبادرة (طريق مكة) سيتم نقلهم مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقر إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، ثم تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

وأضافت أن الاستعدادات في مطار محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة تسير على قدم وساق لاستقبال أولى طلائع ضيوف الرحمن القادمين من ماليزيا عبر مبادرة طريق مكة.

رحلات حجاج السعودية طريق مكة رحلات الحجاج المملكة العربية السعودية الحج

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