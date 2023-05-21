بدء امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية فى الجيزة

بدأ امتحان مادة الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، منذ قليل، في ثاني أيام امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2022/ 2023، في اللجنة الأولى.

ومن المقرر أن يؤدي الطلاب في اللجنة الثانية امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، في ثالث أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/ 2023، ويستمر حتى الساعة الحادية عشر من صباح اليوم، على أن يبدأ امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات في تمام الساعة الحادية عشر والنصف وحتى الساعة الثانية عشر والنصف ظهر اليوم.

وكان أشرف سلومة، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، قد أصدر تعليماته لجميع مدراء تعليم الجيزة بالعمل على قدم وساق وتكثيف المتابعات وإعطاء تمام جاهزية اللجان، والعمل على الحل الفورى لإزالة المعوقات وحل المشكلات لحسن سير المنظومة الامتحانية.

وفى سياق متصل، تفقد وكيل الوزارة بمحافظة الجيزة- إدارتى شمال والدقي، جاهزية لجان رفاعة الطهطاوي الابتدائية وأحمد زويل الإعدادية، والمستقبل الإعدادية، واطمأن على الإضاءة والتهوية ونظافة اللجان الفرعية، وكذلك تعقيمها واتخاذ كل الإجراءات الوقائية من نظافة وتعقيم الحمامات، كما تابع "سلومة" الكنترولات ومدى جاهزيتها وتوفير جميع احتياجاتها اللازمة لأداء عملها فى جو هادئ ومريح.

وشدد وكيل الوزارة على دور أمن اللجان الهام فى ضرورة عدم السماح لأى طالب أو طالبة باصطحاب الهاتف المحمول أو أى وسائل اتصالات، حرصًا على مصلحة الطالب حتى لا يتعرض إلى المساءلة القانونية وإلغاء امتحانه.

من جهتها، تابعت سمية الخطيب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إدارتى الهرم وجنوب، وتفقدت سيادتها جاهزية اللجان والكنترولات والنظافة العامة والتعقيم والإجراءات الاحترازية.

- جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

ويتضمن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 لطلاب محافظة الجيزة، كالآتي:

- السبت 20/5: اللغة العربية والخط

- الأحد 21/5: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الإثنين 22/5: الهندسة.

- الثلاثاء 23/5: اللغة الأجنبية، التربية الدينية.

- الأربعاء 24/5: العلوم، التربية الفنية.

- الخميس 25/5: الدراسات الاجتماعية، تربية رياضية (خاص بالسعيدية).