"قومي المرأة" ببني سويف ينظم "أمسية الأسرة المصرية" بقرية الشهيد حسن علام

نظم المجلس القومي للمرأة في بني سويف، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، أمسيات الأسرة المصرية وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بقرية الشهيد حسن علام بمركز ببا ضمن القرى التي تشملها محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك حرصاً من المجلس على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، واستهدفت 250 طفلا و300 سيدة و200 رجل.

وأوضحت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في بني سويف، أن الأمسيات تشمل عدة أنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع، والتي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الاراجوز، والعرائس المتحركة "فصيلة ورشيدة"، بهدف تشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور كما تشمل الأمسيات وأغاني وطنية، على هامش العروض يتم تنظيم ورش ورسم وتلوين ورسم على الوشوش للأطفال.

وأشارت نرمين محمود، إلى أن المجلس واصل المرحلة الأولى من الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" والتى استهدفت قرى دنديل والبرج وكوم أبو خلاد وبنى عدى والبرانقه وطحا البيشه وسدس الأمراء وقمبش وتزمنت الشرقية 2600 زيارة بإجمالي عدد 6838 من السيدات والرجال والأطفال.

شارك فى الحملة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.



