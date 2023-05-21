الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق 5 منشٱت تجارية والتحفظ على 70 حالة إشغال في الإسكندرية

غلق 5منشٱت تجارية
غلق 5منشٱت تجارية بالمنتزة أول

أغلق حي المنتزه أول  في شرق محافظة الإسكندرية، 5 منشآت خلال حملة مسائية موسعة بنطاق الحي، في ضوء تعليمات اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حي المنتزه أول، لمجابهة فوضى الإشغالات والتعديات والحواجز على حرم الطريق العام، والاستجابة لشكاوى المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء بالتشديد على التصدي للتعدي على حرم الطريق وإزالة التعديات والإشغالات، وفتح الطرق أمام المارة، فضلا عن تنفيذ قرار موعد الإغلاق الصيفي للمحلات واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.

و تم الدفع بحملة مسائية موسعة بقيادة إسلام عبد الحميد مدير إدارة إشغال الطريق والإدارات المعنية بالحي، استهدفت شارع أديب معقد السيوف قبلي، شارع وادي الملوك السيوف قبلي، شارع خلف المستجد السيوف قبلي، شارع دار الأطباء السيوف قبلي، شارع الزرقاوي خلف شارع جمال عبد الناصر ميامي، شارع خليل حمادة سيدي بشر بحري، كما تم إزالة الإعلانات القماش بميدان جمال عبد الناصر مع شارع محمد نجيب سيدي بشر بحري شارع منصور القاضى بجوار مسجد الصحابة

وأسفرت الحملة عن التحفظ على نحو 70 حالة إشغال متنوعة وغلق 5 منشآت تجارية، لمخالفتهم قرارات الغلق، مع العمل على مواصلة الحملات اليومية لإعادة الانضباط بنطاق الحي.

حي المنتزه أول شرق الإسكندرية 5منشآت فوضي الاشغالات والتعديات محافظ الإسكندرية

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