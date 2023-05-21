ضبط "مستريحة" استولت على مليون جنيه من 5 أشخاص فى سوهاج

أوهمت أربعينية 5 أشخاص بمحافظة سوهاج بتجارة الملابس الجاهزة وحصلت منهم على أموال تخطت مليون جنيه مقابل توظيفها ولم تفي بعدها.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد تلقى إخطارا من قسم ثان سوهاج بورود محضر اًمن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد يتضمن بلاغ المدعو «صابر م ا ا» سن 48 عاما موظف بشركة خاصة وعدد 4 أخرين يقيمون دائرة محافظة سوهاج بتضررهم من المدعوة «منال م ا ع» سن 45 عاما حاصلة علي ليسانس آداب وتقيم دائرة قسم ثان سوهاج.



لقيامها بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها 1.100.000 مليون ومائة ألف جنيهاً لتوظيفها فـي مجال تجارة الملابس الجاهزة والمنسوجات من خلال المصنع الخاص بها مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تفي بوعدها أو رد تلك المبالغ.



عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.