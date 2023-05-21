الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق شب داخل أتيليه فى إيتاى البارود بالبحيرة

حريق أتيليه فى إيتاى
حريق أتيليه فى إيتاى البارود بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة من السيطرة على حريق شب داخل أتيليه ملابس أفراح بشارع رمسيس بمدينة إيتاي البارود، دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

 

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد اندلاع حريق داخل أتيليه أفراح.

حريق داخل أتيليه فى إيتاى البارود بالبحيرة

انتقل إلى مكان الحريق عدد من سيارت الحماية المدنية، وفرض كردون أمنى حول مكان الحريق لمنع انتشاره إلى الأماكن المجاورة وفصلت المرافق عن المكان.

 

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخماده وتبين أن الحريق داخل أتيليه ملابس أفراح ملك «بسمة. ف. ج»، وأسفر الحريق عن تلف محتويات الأتيليه دون وقوع خسائر بالأرواح أو إصابات 

حريق داخل أتيليه فى إيتاى البارود بالبحيرة

وكشفت التحريات الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي ،كما تم إبلاغ لجنة الإغاثة بإدارة التضامن الإجتماعى لعمل اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أحمد ماجد البارود الارضي الحماية المدنية الحريق

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