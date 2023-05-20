الرياضة بفصل الصيف: ما هي الفوائد والمخاطر وكيف تتجنبها؟

التمارين الرياضية في فصل الصيف هي مفيدة للصحة واللياقة البدنية، لكنها تحتاج إلى بعض الاحتياطات لتجنب المخاطر المحتملة، ففي السطور التالية يقدم الخبراء بموقع "healthdigezt" الطبي بعض الفوائد التي تعود على ممارسة الرياضة في الصيف.

فوائد ممارسة التمارين الرياضية بفصل الصيف:

أكد الخبراء، أن ممارسة التمارين الرياضية تساعد في تحسين المزاج والحد من التوتر والقلق والاكتئاب، بالإضافة إلي تعزيز جهاز المناعة والوقاية من العدوى والأمراض.

كما أن ممارسة التمارين الرياضية تساهم في تنشيط الدورة الدموية وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى حرق السعرات الحرارية والدهون والحفاظ على وزن صحي أو خسارة الوزن الزائد.

أضاف خبراء اللياقة البدنية، أن المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية، تساعد في زيادة كثافة العظام والعضلات وتقوية المفاصل والأربطة.

المخاطر التي قد تواجهها عند ممارسة الرياضة في الصيف:

أشار الخبراء، أن التعرض للإجهاد الحراري أو ضربة الشمس، من الحالات الخطيرة، حيث تحدث عندما يفشل جسمك في تبريد نفسه بشكل كافٍ، وتتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى مستويات خطيرة.

كما أن التعرض للحروق أو سرطان الجلد، من المخاطر المحتملة عند الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية، وهذا يحدث عندما تكون بشرتك غير محمية من أشعة الشمس فوق البنفسجية، التي تسبب أضرارًا لخلايا الجلد وتزيد من خطر التغيرات الخبيثة.

نوه الخبراء، أن التعرض للجفاف أو انخفاض مستوى الماء في الجسم، من المشكلات التي قد تحدث عند الإفراط في ممارسة الرياضة خلال الطقس الحار.

كيفية تجنب مخاطر الإفراط بممارسة التمارين الرياضية؟

قلّل من تعرّضك لأشعة الشمس، وابتعد عن أكثر أوقات حرارة في اليوم، بين 10 صباحًا و 4 مساءً، اختار أوقاتًا أبردًا في الصباح أو المساء، أو اختار مكانًا مظللاً أو مشجرًا لممارسة التمارين.

ارتدي الملابس المناسبة، وابتعد عن الملابس الثقيلة أو المغلقة أو المصنوعة من أقمشة صناعية. اختار ملابس خفيفة وفضفاضة ومصنوعة من أقمشة طبيعية تسمح بالتهوية وامتصاص العرق. اختار ألوانًا فاتحة تعكس ضوء الشمس بدلاً من امتصاصه.

اشرب كثيرًا من الماء، قبل وأثناء وبعد التمارين، فلا تنتظر حتى تشعر بالعطش، فهذه علامة على بدء الجفاف. اشرب كأسًا من الماء كل 15 دقيقة تقريبًا، ابتعد عن المشروبات التي تحتوي على كافيين أو سكر أو كحول، فهذه تزيد من فقدان الماء.

لا تُجهد نفسك، وابدأ بالتمارين ببطء وانتظام، استمع إلى جسمك، وإذا شعرت بأية أعراض غير طبيعية مثل دوخة أو صداع أو ضيق في التنفس أو غثيان، فأوقف التمارين فورًا، استخدم قطعة قماش رطبة لتبريد رأسك وذراعيك.