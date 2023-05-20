السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حسين هريدي: القمة العربية بجدة طوت صفحات الخريف العربي

حسين هريدي
حسين هريدي

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القمة العربية التي عقدت بالأمس، تعكس التحول الذي يحدث في النظم العربي، مشيرًا إلى أن الكلمات التي ألقيت في هذه القمة، تؤكد بأن القادة العرب يقرأون جيدًا التغيرات التي تحدث في المسرح الدولي بين الولايات المتحدة وروسيا والصين. 

وتابع "هريدي، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية  "ten"، مساء السبت، أن الدول العربية لا تريد أن تخضع مصالحها لطرف من هذه الأطراف، وفي هذا الإطار استضافت السعودية الرئيس الأوكراني، كدليل على أن العالم العربي يتخذ نهج الحياد الإيجابي فيما يتصل بالحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن  النظام العربي قرأ جيدًا التحويلات التي يشهدها النظام الدولي، مشيرًا إلى أن قمة جدة تعكس صحوة قومية  بعد الخريف العربي الذي زعزع الاستقرار في العالم العربي، وأثر بصورة سلبية للغاية على الاقتصاد العربي، وسوريا وليبيا ولبنان أكبر مثال على هذا الأمر. 

وتابع أن القمة العربية بالأمس طوت صفحات الخريف العربي،  مشيرًا إلى أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية جاءت متأخرة، معقبًا: "كنت اتمنى ان يقوم الوفد المصري بالتحفظ على قرار تجميد عضوية سوريا في الجماعة مثلما فعلت لبنان، خاصة أن سوريا جزء من الجامعة العربية، وهي أحد حواضر الحضارة العربية"

وأشار إلى ان الغزو الامريكي للعراق كان ردًا على توجيه صدام حسين صواريخ "أرض- أرض" إلى إسرائيل في التسعينات، ورسالة تحذيرية لأي نظام عربي قد يجرؤ على مثل هذا التصرف.

مواد متعلقة

وسيم السيسي: الحضارة المصرية تواجه مخططات خطيرة تزداد مع مزاعم "الإفروسنتريك"

عضو "حياة كريمة": نستهدف كل شباب الجامعات من أول برنامج تدريبي للطلاب

مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار: لا إقصاء فى الجلسات وهناك توازن بين المشاركين

اللواء محمد الغبارى: أكبر إنجاز فى القمة العربية عودة سوريا لمقعدها

تيسير مطر: نتوقع أن تكون نتائج الحوار الوطني دفعة للأمام لصالح الأحزاب

باحث سعودى: تنسيق القادة العرب أحدث زخمًا سياسيًا واستبشارًا بالقمة العربية

"التوعية بمخاطر الزيادة السكانية".. نرمين محمود توضح الهدف من حملات طرق الأبواب

عاطف الشيتاني: عدد المواليد بمصر وصل إلى 20 مليونا في العام الواحد

الأكثر قراءة

حوارات «البوكر».. الروائى زهران القاسمى: «البوكر» فتحت لى نافذة كبيرة للقراءة خصوصًا فى مصر

الطريق إلى الشفاء.. كيف أصبحت مصر نموذجًا للعالم في مكافحة فيروس سي؟

عيار 21 يسجل 2340 جنيها.. أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم

جمال شعبان يكشف تفاصيل لقائه بمحمد رمضان وخطة عمل مؤسسة خيرية

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

المستشار الثقافى المجرى تكشف خلال زيارتها للغردقة تفاصيل اللقاء الثقافى الرياضى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى «المظلة العربية».. هل تقلق إسرائيل؟

الخارجية الباكستانية تدين اقتحام الأقصى من قبل أحد أعضاء حكومة الاحتلال والكنيست

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل