سفير سلطنة عمان بالقاهرة: زيارة السلطان هيثم بن طارق لمصر "تاريخية"

قال عبدالله الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة، إن العلاقات المصرية العمانية ممتدة ومستمرة منذ عصر الفراعنة، وتشهد تطورات مستمرة، دون أن تشهد أي تصدع أو انكسار، مؤكدًا أن زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق، المقررة غدًا لمصر تاريخية.

وتابع "الرحبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن العلاقة المستمرة بين البلدين مبنية على الثقة المتبادلة بين عمان ومصر عبر التاريخ.

ولفت إلى أن السياسة العمانية تبعد عن الدخول في أي صراعات بين الدول العربية طوال السنوات السابقة، مشيرًا إلى أن هناك قناعة عامة بأهمية التضامن العربي، والعمل بشكل حقيقي من خلال جامعة الدول العربية التي يجب أن تدعم من قبل الدول العربية.

آن الآوان للأمة العربية أن تتكاتف وتتعاون لمواكبة التغيرات

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستحمل أفاق ورؤى مختلفة في ظل التغيرات العالمية، معقبًا: "آن الآوان للأمة العربية أن تتكاتف وأن تتعاون لمواكبة التغيرات التي تحدث في العالم، فمصالح شعوب المنطقة لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل هذا التضامن".