السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سفير سلطنة عمان بالقاهرة: زيارة السلطان هيثم بن طارق لمصر "تاريخية"

عبدالله الرحبي
عبدالله الرحبي

 قال عبدالله الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة، إن العلاقات المصرية العمانية ممتدة ومستمرة منذ عصر الفراعنة، وتشهد تطورات مستمرة، دون أن تشهد أي تصدع أو انكسار، مؤكدًا أن زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق، المقررة غدًا لمصر تاريخية.

وتابع "الرحبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن العلاقة المستمرة بين البلدين مبنية على الثقة المتبادلة بين عمان ومصر عبر التاريخ. 

ولفت إلى أن السياسة العمانية تبعد عن الدخول في أي صراعات بين الدول العربية طوال السنوات السابقة، مشيرًا إلى أن هناك قناعة عامة بأهمية التضامن العربي، والعمل بشكل حقيقي من خلال جامعة الدول العربية التي يجب أن تدعم من قبل الدول العربية. 

آن الآوان للأمة العربية أن تتكاتف وتتعاون لمواكبة التغيرات

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستحمل أفاق ورؤى مختلفة في ظل التغيرات العالمية، معقبًا: "آن الآوان للأمة العربية أن تتكاتف وأن تتعاون لمواكبة التغيرات التي تحدث في العالم، فمصالح شعوب المنطقة لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل هذا التضامن".

سلطان عمان مصر تاريخية العلاقة المستمرة التضامن العربي الدول العربية

مواد متعلقة

صداقة ممتدة.. سلطان عمان يبدأ زيارته الرسمية الأولى إلى مصر.. غدا

توقيع 6 اتفاقيات.. سفير عمان بالقاهرة يكشف تفاصيل زيارة السلطان هيثم لمصر

ممثل سلطان عمان: نرحب بعودة سوريا للجامعة العربية

سلطان عمان يزور مصر الأحد المقبل.. والعلاقات بين القاهرة ومسقط تزداد متانة

سلطان عمان يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى.. الأحد

الأكثر قراءة

حوارات «البوكر».. الروائى زهران القاسمى: «البوكر» فتحت لى نافذة كبيرة للقراءة خصوصًا فى مصر

الطريق إلى الشفاء.. كيف أصبحت مصر نموذجًا للعالم في مكافحة فيروس سي؟

عيار 21 يسجل 2340 جنيها.. أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم

جمال شعبان يكشف تفاصيل لقائه بمحمد رمضان وخطة عمل مؤسسة خيرية

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

المستشار الثقافى المجرى تكشف خلال زيارتها للغردقة تفاصيل اللقاء الثقافى الرياضى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى «المظلة العربية».. هل تقلق إسرائيل؟

الخارجية الباكستانية تدين اقتحام الأقصى من قبل أحد أعضاء حكومة الاحتلال والكنيست

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل