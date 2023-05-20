في يومه العالمي.. كيف يحتفل الناس حول العالم باليوم العالمي للشاي؟

الشاي هو أحد أشهر المشروبات في العالم، ويتمتع بتاريخ طويل وثقافة كبيرة، ففي يوم الشاي العالمي، الذي يصادف 21 مايو من كل عام، يحتفل الكثير من دول العالم بهذا المشروب.

اليوم العالمي للشاي هو مناسبة للاحتفال بالشاي وأهميته في الثقافة والتنمية والصحة، فوفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة الأمريكية، تحتفل العديد من الدول المنتجة والمستهلكة للشاي بهذا اليوم بطرق مختلفة والتي نرصد بعضًا منها في السطور التالية.

أشهر طقوس وعادات الدول في اليوم العالمي للشاي

الشاي هو مشروب يتمتع بشعبية كبيرة في العديد من الدول، ولكل منها طقوس وعادات خاصة بها في إعداده وتقديمه وتناوله. وفقاً لمصادر مختلفة، هذه بعض أشهر طقوس وعادات الدول في اليوم العالمي للشاي.

في الهند يشتهر الشاي الحار، وهو شاي أسود مخلوط مع التوابل والحليب والسكر، ويتم تقديمه في أكواب طينية صغيرة قابلة للتحلل، وفي هضبة التبت، يشرب الناس شاي الزبدة المالح، وهو شاي أسود مضاف إليه زبدة الياك والملح، ويخفق حتى يصبح رغويًا.

كما يحتفل الأشخاص في روسيا، بشرب شاي "زافاركا"، وهو شاي مركز يتم تخميره في إبريق معدني يسمى ساموفار، ثم يضاف إليه الماء أو الحليب أو السكر حسب الرغبة.

في الصين يشرب الناس شاي "جونج فو"، وهو شاي يتضمن طقوس معقدة لإعداده وتذوقه، باستخدام أدوات خاصة مثل الأكواب العطرية التي تستخدم فقط للشم، أما في تايلاند، يشرب الناس شاي تايلاندي مثلج، وهو شاي أسود مخلوط مع التوابل والحليب المكثف والسكر، ويتم تقديمه باردًا في كؤوس طويلة.

كما أن في باكستان، يشرب الناس شاي "نون تشاي"، وهو شاي أخضر مخلوط مع خلطة من الفستق واللوز والملح والحليب والتوابل، بالإضافة إلى تنظيم معارض وورش عمل وندوات حول تاريخ الشاي وأنواعه وفوائده وتحدياته، وتنظيم مسابقات وجوائز لأفضل منتج أو مصنع أو باحث أو مبتكر في مجال الشاي.