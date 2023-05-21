درجات الحرارة اليوم الأحد 21 -5-2023 فى محافظات مصر

يهتم قطاع كبير من الجمهور بالبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة بشكل يومي للاستعداد الجيد قبل الخروج من المنزل بالملابس المناسبة لحالة الطقس.



درجات الحرارة اليوم الأحد 21 -5-2023 في محافظات مصر



يعرض موقع الدستور خلال هذا التقرير حالة الطقس درجات الحرارة اليوم الأحد 21 -5-2023 في محافظات مصر وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.



يسود اليوم الأحد طقس معتدل في الصباح الباكر حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.



مع وجود نشاط ملحوظ لرياح مثيرة ومحملة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



كذلك من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية السلوم، مطروح، الضبعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 21-5-2023

القاهرة 35 23.

العاصمة الإدارية 35، 21.

6 أكتوبر 34، 22.

بنهــــا 35، 23.

دمنهور 34، 22.

وادى النطرون 35، 23.

كفر الشيخ 34، 23.

المنصورة 34، 21.

الزقازيق 35، 23.

شبين الكوم العظمى 35، 22.

طنطا 34، 22.

دمياط 29، 20.

بورسعيد 29، 21.

الإسماعيلية 35، 22.

السويس 34، 21.

العريش 30، 18.

رفح 29، 18.

رأس سدر 35، 17.

نخل 32، 12.

كاترين 28، 10.

الطور 32، 23.

طابا 32، 20.

شرم الشيخ 33، 23.

الإسكندرية 31، 21.

العلمين الجديدة 31، 20.

مطروح 29، 19.

السلوم 31، 18.

سيوة 36، 19.

رأس غارب 32، 23.

الغردقة 33، 23.

سفاجا 34، 24.

مرسى علم 33، 23.

شلاتين 33، 23.

حلايب 31، 24.

أبو رماد 30، 23.

رأس حدربة 29، 23.

الفيوم 37، 22.

بني سويف 37، 22.

المنيا 37، 23.

أسيوط 38، 23.

سوهاج 38، 23.

قنا 38، 24.

الأقصر 38، 23.

أسوان 38، 24.

الوادى الجديد 39، 22.

أبوسمبل 38، 23.