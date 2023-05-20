مائل للبرودة ليلاً.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الأرصاد الجوية، في بيان لها، أنه سيسود خلال ساعات النهار، طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجة البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع وجود شبورة صباحية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ووفق للأرصاد، فإن غدًا الأحد، ستشهد طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

اما عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، فهي الكتالي:



درجات الحرارة السبت 20 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

درجات الحرارة الأحد 21 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

درجات الحرارة الاثنين 22 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 30.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.