خالد الدستاوي يتفقد شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

أجرى الدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، اليوم السبت، زيارة لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء حيث تفقد هندستي (غرب - شرق) المنصورة - قطاع جنوب الدقهليه وديوان عام الشركة.

وكان في استقباله المهندس محمد أحمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ونواب الشئون (المالية والإدارية - التجارية - الشبكات والتحكم) ورؤساء قطاعات (الجودة- التفتيش الفني والمالي والتجاري) ورئيس قطاع جنوب الدقهلية، حيث تم المرور على كافة الإدارات الفنية والتجارية ولوحتي توزيع (مشعل - المختلط) ومراكز خدمه العملاء بهندستي شرق وغرب المنصورة وبالديوان العام بعد تطويرهم وتوحيد الهوية البصرية وميكنة جميع الخدمات تماشيا مع التعليمات الواردة من الوزارة بهذا الخصوص حيث تم توفير الخدمات الآتيه:



- منطقة الخدمات الذكية والتي تمكن العميل من التعامل الشخصي لاستكمال الإجراءات الخاصه بطلبة داخل صالة خدمة العملاء.



- منطقة كبار السن وذوي الهمم حيث تم تخصيص شباك خدمة عملاء خاص بهم لأداء الخدمة فورا دون انتظار.



- تشغيل شاشة ذوي الهمم للتعامل مع الحالات الخاصة بالصم والبكم وفاقدي البصر.



- خدمة (رأيك يهمنا) والتي يستطيع المشترك عن طريقها وضع التقييم لمستوى الأداء بمركز الخدمة وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة به.



كما تم استحداث مجموعة من الخدمات لرفع تقييم مراكز الخدمة والتي تتم عن طريق المسح الضوئي لكود مخصص لكل خدمة عن طريق كاميرا الموبايل ومنها:

- خدمة الحجز المسبق والتي تمكن العملاء من الحجز من أي مكان وتحديد الميعاد والتاريخ ونوع الخدمة التي يرغب العميل بالحصول عليها حيث يتم إرسال تكت بتأكيد الحجز والميعاد على هاتف العميل.



- توفير خدمة wi - fi مجانية داخل صالة خدمة العملاء

‏يتم الاتصال بها فورا تيسيراً على العملاء.

- خدمة الموقع الجغرافي لكافة أماكن مراكز خدمة العملاء نطاق الشركة حيث يتم الاتصال مباشرهً بخرائط ‫ Google Maps ‬الجغرافية لتحديد مسار الوصول إلى مركز الخدمة على هاتف العميل.

كما تم زياره مركز تحكم شبكات الجهد المتوسط بالدقهليه ومركزي (البيانات - تلقي الشكاوي الموحد ١٢١) وتم عرض نموذج لماكينات ومحولات الطوارئ المحمولة التي تم تطويرها.

وتم الاجتماع بمسئولي الشركة بقطاعات (التحكم - المشروعات - المشتريات والمخازن - العدادات - نظم المعلومات - التخطيط الفني - السلامة والصحة المهنية - القانوني) ورؤساء قطاعات (شمال الدقهلية - جنوب الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط) بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالشركة لعرض مؤشرات أداء الشركة.