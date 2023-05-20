لتدريب الشباب.. افتتاح مبادرة "مهنتك مستقبلك" بالمنتزة ثان في الإسكندرية

افتتحت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، السيارة المتنقلة لمبادرة "مهنتك مستقبلك"، التي أطلقها عبد الفتاح السيسي ضمن المرحلة الرابعة من مبادرة حياة كريمة لتدريب الشباب من الجنسين علي المهن والحرف المختلفة.

وخلال الافتتاح، تم تفقد السيارة المتمركزة بشارع 30 غرامة بالعصافرة قبلي لتعليم الشباب المهن اليدوية، بحضور الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثاني المنتزة، والدكتور محمد الحمامي عضو مجلس النواب، وممثلين عن مديرية القوى العاملة، وممثلي حزب مستقبل وطن، ومديري إدارات التخطيط والمتابعة الميدانية والطرق بالمتنزه ثان ومختلف ممثلي المرافق المختلفة من صرف صحي وكهرباء وغاز واتصالات وغيرها.

وقال النائب محمد الحمامي، إن المهن الموجودة في المبادرة تعتبر من أكثر احتياج في سوق العمل حيث تدريب الشباب والفتيات على المهن الحرفية المطلوبة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي قاطرة التنمية والاستثمار للاقتصاد المصري.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دشن مبادرة حياة كريمة، منذ سنوات لتطوير الريف المصري، والتي تعتبر حجر الزاوية في الجمهورية الجديدة، لكن المبادرة تهدف في المقام الأول إلى التركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، وتشجيع مشاركة المجتمع المدني في تنمية الفرد ومهاراته وخاصة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.

بدورها، أكدت الدكتورة رباب مدنيا، أهمية المبادرة وذلك في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، بالتنسيق مع النواب والمجتمع المدني لتدعيم المبادرات الرئاسية الداعمة لحياة كريمة، لرفع مستوى المعيشة للمواطن السكندري.

وأضافت أن المبادرة تعد تجسيدًا عمليًا لرؤية الدولة نحو رفع كفاءة ومهارة العمالة المصرية، وكذلك الاهتمام بالتعليم الفني وتشجيع الطلاب في التدريب بالمشروعات الصناعية لإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة.

جاء ذلك بحضور إيفيت عبد المسيح مدير إدارة التدريب بمديرية القوى العاملة بالإسكندرية، وحسن ذوق القائم بأعمال أمين قسم المتنزه ثان بحزب مستقبل وطن، ومالك المرزوقي الأمين المساعد، وماجد جمال أمين التنظيم، وحمدي الشيباني أمين العضوية، وعمرو الإسناوي أمين الإسكان والمرافق، وعبد الله إبراهيم أمين الشئون البرلمانية، ومحمد السقعان أمين وحدة العصافرة قبلي.

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