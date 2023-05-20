السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

لهنا الزاهد وأحمد حاتم

أمانى التونسي تشوق الجمهور للجزء الثاني من فيلم "قصة حب"

فيلم قصة حب
فيلم قصة حب

أعلنت المؤلفة أمانى التونسي، عن تقديم الجزء الثاني لفيلم "قصة حب" بطولة النجمة هنا الزاهد والنجم أحمد حاتم

وشوقت التونسي، الجمهور لتقديم الجزء الجديد من الفيلم، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «توكلنا على الله يارب نسالك النجاح من فضلك ومنك بلا حول ولا قوة الا بالله.. دعواتكم ارجوكوا قصة حب»، سرعان ما انهالت التعليقات من جمهورها ومحبي الزاهد وحاتم، منتظرين طرح الفيلم بدور العرض السينمائية.

أحداث فيلم قصة حب 

الجزء الأول من فيلم «قصة حب» عرض عام 2019، ودارت أحداث فيلم قصة الحب الجزء الأول، حول المهندس (يوسف)، الذي يحاول شقيقه دفعه للزواج، وأثناء ذلك يقع حادث لـ(يوسف) يفقده بصره، وبالصدفة في أحد الأيام يصطدم بالفتاة (جميلة)، التى تهتم به وترعاه فيما بعد، وتتعلق بحبه، لكنهما يتعرضان لاختبار صعب، عندما يصبح على كل منهما أن يثبت حبه للآخر.

صناع وأبطال فيلم «قصة حب» 

يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم هنا الزاهد وأحمد حاتم وحنان سليمان وياسر طوبجي وعلا رشدي، قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أماني التونسي، وتوزيع شركة دولار فيلم، ومن إخراج عثمان أبولبن.

يذكر أن الجزء الأول من فيلم "قصة حب"، حقق إيرادات بلغت أكثر من 10 ملايين و761 ألفا و4103 جنيها بعد عرض 11 أسابيع عرضًا.

منشور أمانى التونسي 
أحمد حاتم المؤلفة أماني التونسي هنا الزاهد وأحمد حاتم دور العرض السينمائي فيلم قصة حب

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