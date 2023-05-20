حملات مكبرة لإزالة التعديات على وصلات مياه الشرب في دمياط الجديدة

قال المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إن لجنة الخلسة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة والإدارات المعنية، شنت حملة مكبرة لضبط وصلات المياه غير القانونية الخلسة والتى يلجأ إليها البعض هروبا من اتباع الإجراءات المنظمة فى هذا الشأن وتطبيقا لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على كافة الخدمات.

أسفرت الحملة عن ضبط عدد ١٧ وصلة خلسة بالمنطقة المركزية والمنطقة الصناعية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الوصلات ودفع الغرامات الفورية وإيقاف التعامل على المنشأة لحين توفيق الأوضاع، فى إطار توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بتعظيم الاستفادة من مشروعات المياه والصرف الصحى والتصدى بكل حزم لسرقة وصلات المياه غير القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد رئيس الجهاز، ضرورة التعاقد بشكل قانونى وسداد المتأخرات لأن هذه الوصلات تمثل عبئا على الشبكة ومواردها وأن جهاز المدينة لن يتوانى فى استرداد حق الدولة والتصدى بكل حزم تجاه تلك المخالفات.

وأجرى اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، جولات ميدانية مستمرة استهدفت المرور على عدد من المحطات لتفقد حالة العمل وانتظام أعمال التشغيل وذلك تضمن محطة صرف صحي طبل تحت التشغيل والتي قد سبق افتتاحها للعمل خلال الربع الثاني للعام المالي الحالي 2022/2023م ضمن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط.

وأوضح شاهين، أن المحطة تقع على مساحة ١١٠٠م٣ وتبلغ طاقتها الاستيعابية ٥٠٠م٣/ يوم لخدمة ما يقارب من ٥٠٠٠ نسمة وهي تضم محطة مدمجة تعمل بنظام المعالجة الثنائية وتشمل بيارة رفع ،أحواض تهوية ترسيب نهائى، كلور.

