الأربعاء.. كورال هارمونى عربى ضيوف "معكم منى الشاذلى" (صور)

يستضيف برنامج "معكم منى الشاذلي" في حلقة الأربعاء المقبل، على شاشة cbc، كورال هارموني عربي التابع لجامعة عين شمس.

يأتي ذلك في حلقة مليئة بالأغاني التي يقدمها الكورال بشكل مميز نال استحسان الجمهور في الاستوديو، ومن المقرر أن يقدم الكورال الذي حضر منه 100 عضو في البرنامج، باقة مميزة من الأغاني الحديثة والكلاسيكية والفلكورية، بمصاحبة الفرقة الموسيقية المصاحبة له، منها أغاني مسلسلات عرضت في رمضان الماضي مثل تتر "جعفر العمدة" و"الكبير أوي"، بالإضافة لأغاني الفوازير والإعلانات.

ويتناول البرنامج قصة تأسيس الكورال وبداية ظهوره العام الماضي، وبداية معرفة الجمهور به من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية الانضمام له والاشتراك في تقديم الأغاني التي تميز في أدائها.

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