السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لتاجر الأقراص المخدرة فى سوهاج

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، حكما يقضي بمعاقبة متهم بالاتجار في الأقراص المخدرة، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، بدائرة مركز سوهاج.

وقدر صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع، وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

كانت قد وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة ترامادول وترويجها على زبائنه وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية.

 تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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