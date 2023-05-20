الصين تحتج على البيان الختامى لمجموعة السبع وتتهمه بتشويه سمعتها

أبدت بكين، السبت، "استياءها الشديد" إزاء بيان نشرته مجموعة السبع الكبرى «G7» ووجّهت فيه انتقادات إليها بشأن بحر الصين الجنوبي وحقوق الإنسان، واتّهمتها بالتدخل في ملفات عدة.

وندّد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في بيان، بـ"إصرار مجموعة السبع على التلاعب في قضايا على صلة بالصين، وبتشويه سمعة الصين ومهاجمتها"، مشيرا إلى أن بكين "تدين بشدة" هذا الأمر.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، إن بكين تعارض بشدة البيان المشترك لمجموعة السبع وأبلغت اليابان، مستضيفة القمة، بذلك.

وأضافت الوزارة، في بيانها، أنها قالت لليابان إن مجموعة السبع تجاهلت مخاوف الصين ووجهت انتقادات لها وأقحمت نفسها في شئونها الداخلية، بما في ذلك قضية تايوان.

وأفادت بأن الصين عبّرت عن انزعاجها البالغ وسجلت اعتراضها الشديد لدى اليابان.