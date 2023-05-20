رئيس "التنظيم والإدارة" يشارك في اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس

شارك الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في فعاليات اجتماع المجموعة التوجيهية لمبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية والذي عقدته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالعاصمة الفرنسية باريس مؤخرا.

وفي الجلسة الخاصة بتحديات الحوكمة والتعامل معها لتحقيق الثقة والرفاهية، تحدث رئيس الجهاز عن جهود الدولة المصرية لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وحوكمة آداءه، حيث قامت الدولة في عام 2014 برفع واقع الإدارة العامة في البلاد، وبلورت خطتها للإصلاح الإداري، والتي تضمنت خمسة محاور وهي، الإصلاح التشريعى، والتطوير المؤسسى، وبناء وتنمية القدرات، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة، ومضت قدما في تنفيذ خطتها لمعالجة التحديات المتوارثة، وهو ما جعل الجهاز الإداري يقف على أرض صلبة في مواجهة جائحة كورونا والتي كانت بمثابة اختبار حقيقي لقوته، حيث عملت الحكومة المصرية جاهدة في ظل الجائحة من أجل تحقيق المعادلة الصعبة للحفاظ على حياة المواطنين من جانب، واستمرار الخدمات المقدمة من الجهاز الإداري للدولة من جانب آخر.

وأشار الشيخ في هذا الصدد إلى أن العمل على تنفيذ المحور الرابع من خطة الإصلاح الإداري والمتعلق ببناء وتكامل قواعد البيانات، قد أتى ثماره بشكل ملحوظ، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الحكومة قامت باستحداث وتطوير وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة في الجهات الحكومية المختلفة.

كما تحدث رئيس الجهاز في الجلسة الخاصة بتعزيز التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول دور الحكومات في مواجهة الأزمات، عن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في هذا الشأن، حيث ذكر أننا نعيش في عالم تحيط به التحديات من كل مكان، كما أن هذه التحديات تنبع في الغالب الأعظم من مسببات خارجية وتضع ضغوطات على الحكومات بشكل كبير، الأمر الذي يتطلب تعاون دولي متزايد من أجل مواجهة تلك التحديات، ولذا فإن الحكومة المصرية تثمن التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في كافة المناحي.

وأضاف أن الحكومة المصرية وضعت على قمة أجندة سياساتها العامة قضايا إصلاح التعليم والصحة والإدارة العامة بالإضافة إلى الإصلاح الاقتصادي، وشرح تفصيلا جهود الدولة المصرية في هذا الشأن مختتما حديثه بالمبادرات التي أطلقتها الدولة مؤخرا مثل حياة كريمة والحوار الوطني وأهميتها بالنسبة للدولة المصرية.

كما التقى رئيس الجهاز على هامش الاجتماعات بكل من يوناس بيرتوك نائب مدير مديرية الحوكمة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكذلك السيد مارتن فورست رئيس قسم مراجعات الحوكمة والشراكات، والسيدة ماريام علام مدير برنامج الحوكمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيد عمرو سليمان محلل سياسات ومدير مشاريع ببرنامج الحوكمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم مناقشة كافة أوجه التعاون المشترك المستقبلية بين المنظمة والجهاز.