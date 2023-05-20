إحالة أوراق بائعة سمك وشقيق المجني عليه متهمين بقتل زوجها للمفتي

أحالت الدائرة الثانية من محكمة جنايات فوه بمحافظة كفر الشيخ، أوراق بائعة سمك وشقيق زوجها متهمين بقتل زوجها، على خلفية علاقة بينهما، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي حول عقوبة إعدامهما في أحداث القضية رقم 14868 لسنة 2022 جنح مركز شرطة مطوبس، والمقيدة برقم 2880 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ، وحددت جلسة يوم 20 يونيو للنطق بالحكم.

صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة الثانية، وعضوية المستشارين هشام الشريف وحسن دويدار، وأحمد عثمان وسكرتارية أحمد ميداني.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامى العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، قد أحال المتهمان إلى محكمة جنايات فوه، لإجراء محاكمتهما عما نُسب إليهما من اتهام، لأنهما قتلا المجني عليه شقيق المتهم الأول، وزوج المتهمة الثانية عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم المصمم عليه فأعد المتهم الأول لذلك الغرض أداة "كوريك"، واستدرجته المتهمة الثانية إلى أرضه الزراعية بعلم من المتهم الأول، وبناء على مطلبه لإتمام مخططهما الإجرامي، وما استقرا بمحل الواقعة حضر المتهم الأول وما أن شاهده حتى انهال عليه ضربًا.

وأضاف أمر الإحالة من أوراق القضية أن المتهم الأول كال لشقيقه عدة ضربات برأسه مستخدمًا في ذلك أداة أخري "قالب طوب"، محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين بذلك قتله.

وأشار أمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات إحراز المتهم الأول وحيازة المتهمة الثانية أداتين "كوريك وقالب طوب"، استخدما في الاعتداء عليه، واستخدمها المتهم الأول في جريمته المتفق عليها مع المتهمة الثانية محل الاتهام السابق.