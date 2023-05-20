بسبب مشاجرة بين عائلتين.. إصابة مزارع بطلق نارى فى قرية الميات بدشنا

أصيب مزارع بطلق ناري، اليوم السبت، إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين في قرية الميات، أبومناع شرق، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بإصابة مزارع بطلق ناري إثر مشاجرة مسلحة بين عائلتين في دشنا.

والمصاب هو «سيد عبدالسلام حسنين»، 44 عامًا، مصاب بطلق ناري إثر مشاجرة مسلحة بين عائلتين بقرية أبومناع شرق في دشنا.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى فاو بدشنا، ومنه تحول إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.



