السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بسبب مشاجرة بين عائلتين.. إصابة مزارع بطلق نارى فى قرية الميات بدشنا

طلق ناري
طلق ناري

أصيب مزارع بطلق ناري، اليوم السبت، إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين في قرية الميات، أبومناع شرق، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بإصابة مزارع بطلق ناري إثر مشاجرة مسلحة بين عائلتين في دشنا.

والمصاب هو «سيد عبدالسلام حسنين»، 44 عامًا، مصاب بطلق ناري إثر مشاجرة مسلحة بين عائلتين بقرية أبومناع شرق في دشنا.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى فاو بدشنا، ومنه تحول إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.


 

إثر نشوب مشاجرة أخطرت النيابة إصابة مزارع بطلق ناري إصابة مزارع أصيب

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