السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لافروف: سياسات الغرب تثير الكثير من التوترات في العالم

لافروف
لافروف

قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إن سياسات الغرب أصبحت أكثر عدوانية ويلوحون كثيرًا بفرض عقوبات ضد روسيا.

وأضاف لافروف خلال كلمته باجتماع مجلس السياسة الخارجية والدفاعية، أن سياسات الغرب تثير الكثير من التوترات في العالم، متابعًا: "يستخدمون أساليب من الصعب شرحها، ويحاولون استخدام الكراهية ضد مواطنينا بشكل كبير".

لافروف: أمريكا استخدمت الأزمة الأوكرانية لتعزيز تأثيرها

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد استخدمت الأزمة الأوكرانية لتعزيز تأثيرها لكن هذا التعزيز هو على الأغلب لإخضاع الآخرين.

وتابع: "التقيت مع بعض معارفي من السياسيين في الولايات المتحدة وأكدوا أن الهجوم الأوكراني مستمر لإبعاد روسيا عن أراضيها بما في ذلك القرم حتى جنوب شرق أوكرانيا"، مؤكدًا أن سياسات الغرب تحتاج إلى تصحيح.

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