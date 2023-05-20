السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بتكلفة 40 مليون جنيه..

محافظ سوهاج يتابع الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء السوق الحضرى بجرجا

مشروع إنشاء السوق
مشروع إنشاء السوق الحضري بجرجا

تابع اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء السوق الحضري الجديد بمدينة جرجا بمنطقة المزلقان الأوسط، على مساحة 2000 متر مسطح، بتكلفة 40 مليون جنيه، ضمن خطة صندوق التنمية الحضرية برئاسة مجلس الوزراء، حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 75%.

وأوضحت المهندسة صباح عثمان، مدير وحدة التنمية الحضرية بديوان عام المحافظة، أن السوق يضم 75 محلًا مخصصة لأنشطة: "أسماك، لحوم، ودواجن" وأنشطة متنوعة، بالإضافة إلى 46 بائكة لبيع الخضر والفاكهة، بالإضافة إلى 13 بائكة خدمات عامة، وغرف إدارية، ونقطة إطفاء.

وأشارت إلى أن السوق مصصمة وفقًا لأحدث أساليب الأمن والحماية، من كاميرات مراقبة، وأعمال الحماية المدنية، لافتة إلى الانتهاء من الأعمال الخرسانية والمباني، وجارٍ أعمال التشطيبات النهائية، ودهان الواجهات.

استعدادا اساليب 40 مليون جنيه أسماك التشطيبات النهائية الحماية المدنية الحملة الميكانيكية الخضر والفاكهة السيارات الجديدة الموقف التنفيذى

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