السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية": الأصوات المؤيدة لأردوغان تراجعت عن عام 2018

أردوغان
أردوغان

كشف عمر أحمد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عن تفاصيل تصويت الأتراك في الخارج بجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن أكثر عدد للناخبين الأتراك موجود في ألمانيا بقرابة 1.5 مليون ناخب، ثم فرنسا بقرابة 400 ألف ناخب، وهولندا بـ286 ألف ناخب.

وأضاف أن العديد من الناخبين الأتراك بالخارج سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الإعادة.

وتابع: "أصوات الناخبين الأتراك في الخارج مهمة جدًا، ويتوقع تصويت عدد كبير رغم وجود بعض الصعوبات".

واستكمل: "الرئيس أردوغان في الرابع عشر من مايو حصل على قرابة 57% من الأصوات في الخارج مقابل 39% لمرشح المعارضة، وبالقياس بعام 2018 فإن أصوات أردوغان تراجعت من 60% في عام 2018 إلى 57%".

وأردف: "أيضًا بالنسبة لكمال كليتشدار أوغلو كمرشح للمعارضة ارتفعت أصواته من 25% إلى 39%، خصوصًا في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا".

أردوغان انتخابات الرئاسة التركية كمال كليجدار أوغلو الناخبين الأتراك القاهرة الإخبارية جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية

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