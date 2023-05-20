مواطن من الغربية: الرئيس السيسي صاحب الفضل في تنمية محافظات مصر (فيديو)

قال أشرف محمد يونس، رئيس قسم المتابعة بإدارة زفتى التعليمية بمحافظة الغربية، إن ما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد أننا اختارنا القائد المخلص الذي يسير بنا على الطريق الصحيح نحو الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها عن طريق بناء مشروعات عملاقة وبنية أساسية مميزة في كل شبر من أرض مصر، لافتا إلى أن هذه المشاريع لم تقصر على المدن الكبرى الجديدة فقط بل امتدت لتشمل الريف المصري والصعيد.

وأضاف يونس خلال حديثه مع "الدستور" أن التطوير الموجود في جميع أنحاء البلاد من طرق وكباري وتبطين ترع وحياة كريمة ومبادرة 100 مليون صحة، والمساكن التي حل محل العشوائيات والقرى في الصعيد لا ينكره إلا جاحد، موضحا أن المشروعات التي تنفذها الدولة في قرى مركز زفتى ضمن مبادرة “حياة كريمة” أحدثت فارقا كبيرا.

وأوضح أن الحوار الوطني، هو تقييم وتقويم لما تم ويتم منذ عام 2017 وحتى اليوم نحو مصر 2030، وأن الرئيس يريد أن يشرك جميع طوائف الشعب في النقاش الديمقراطي ليخرج بما يعود بالنفع على مصر نحو التنمية الشاملة.

وأشار أشرف يونس إلى أن الخطة الاستراتيجية الموضوعة الطويلة والقصيرة، لجميع المجالات كالصحة والتعليم والإسكان والتموين، ستعمل على تقويم ما تم وتقييم كيف أصبح، ومن خلال توصيات الحوار التي ستوضح هل سنستمر على الطريق نفسه أم أن هناك أساليب أخرى سيتم إتباعها لتحسين الأداء، وتصحيح الأوضاع حال وجود أي خلل.

وأكد أن الرئيس السيسي صاحب الفضل في تنمية محافظات مصر بصفة عامة والغربية ومركز زفتى، بصفة خاصة، لاهتمامه بتحقيق مبادرة "حياة كريمة"، والتي ساهمت بشكل كبير في تطوير البنية التحتية من توصيل مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة، وطفرة غير مسبوقة في مراكز الشباب بالقرى التي أصبحت تنافس الأندية الكبرى في ما يشبه الحلم الذي تحول لحقيقة بفضل الله ثم السيسي.