تدريب 243 مرشحًا لرئاسة لجان امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة برئاسة يوسف الديب، وكيل الوزارة، اجتماعا موسعا صباح اليوم بمركز إعداد القادة التربويين بمدينة دمنهور لتدريب عدد ٢٤٣ متدربا من جميع الإدارات التعليمية على أعمال سير امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

وأجرى التدريب الذي شمل كل المرشحين على مستوى إدارات المحافظة، وذلك على فترتين صباحية ومسائية، وتم تدريبهم على الأساليب الحديثة في نظام امتحانات الثانوية العامة، وكيفية التعامل مع البابا شيرت والأسئلة المقالية.

كما تم تعريفهم بالأعمال الخاصة والتنظيمية داخل اللجان، وكيفية التعامل مع الورقه الامتحانية، كما تمت مناقشة عدد من المشكلات التي من الممكن أن تطرأ على اللجان أثناء العمل وكيفية التعامل معها وحلها وفتح خطوط التواصل مع مسئولي الامتحانات، وأثنى المتدربون على البرنامج التدريبي وأهدافه وما تم فيه من التعرف على معلومات قيمه تسهم في إنجاح منظومة الامتحانات بالمحافظة.

وأكد يوسف الديب، وكيل الوزارة، ضرورة تضافر كل الجهود لإخراج العملية الامتحانية بالشكل اللائق بمحافظة البحيرة وبما يضمن صالح أبنائنا الطلاب متمنيا دوام النجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات وعام دراسي موفق.