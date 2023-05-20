على رأسهم صلاح وتريزيجيه.. مستقبل المحترفين المصريين مع انتهاء الموسم

شارف الموسم الكروي على الانتهاء، ويستعد اللعبون المصريون في الدوريات الأوروبية، لإنهاء الموسم والانضمام إلى المنتخب الوطني.

وواصل المحترفون المصريون في الخارج التألق هذا الموسم، وعلى رأسهم محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي بجانب محمود حسن “تريزيجيه” لاعب طرابزون سبور التركي، وأخيرًا مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي والذي عاش أفضل مواسمه في الخارج.

وفي التقرير التالي تستعرض “الدستور” مصير المحترفين المصرين في الخارج الموسم المقبل مع أنديتهم.

محمد صلاح

يقدم محمد صلاح، موسم رائع تهديفيًا مع ناديه ليفربول، رغم خروجه من المنافسة على جميع البطولات في موسم للنسيان.

كما يقترب ليفربول من توديع المركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا قبل جولتين من نهاية البريميرليج.

لكن رغم كل ذلك ألمح صلاح من قبل إنه يريد الاستمرار في ليفربول، أيضًا في ظل عدم تواجد تقارير تؤكد رحيله.

وشارك صلاح هذا الموسم في 49 لقاء بجميع المسابقات سجل 30 هدفًا وصنع 14.

محمد النني

واصل النني رحلته مع أرسنال حيث جدد عقده منذ أشهر ليستمر حتى صيف 2024 مع الجانرز ويشارك للموسم السابع منذ انتقاله من بازل السويسري في 2016.

النني لم يعرف المشاركة كثيرًا هذا الموسم بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها حيث لعب 8 مباريات وسجل هدف.

عمر مرموش

تألق مرموش هذا الموسم مع فريقه فولفسبورج الألماني وشارك في 35 لقاء سجل 6 وصنع 1.

ورحل مرموش عن فولفسبورج منذ أيام بعد انتهاء عقده وانتقل في صفقة انتقال حر إلى نظيره في البوندزليجا آينتراحت فرانكفورت ليواصل رحلته في الدوري الألماني.

وانضم مرموش إلى صفوف فولفسبورج عام 2017، قادمًا من وادي دجلة، قبل أن يخوض تجربتين على سبيل الإعارة مع سانت باولي وشتوتجارت.

مصطفى محمد

يعيش مهاجم المنتخب الوطني أفضل مواسمه في الاحتراف حيث شارك حتى الآن في 48 لقاء سجل 11 هدف وصنع 5.

وأصبح مصطفى محمد هداف المحترفين المصريين عبر التاريخ في الدوري الفرنسي وتجاوز أحمد حسام ميدو لاعب مارسيليا السابق.

مصطفى محمد يلعب معارًا من صفوف جالاتا سراي التركي، ولم يحدد مستقبله بعد سواء بالبقاء في فرنسا أو العودة لناديه التركي.

ثنائي السعودية

يلعب طارق حامد وأحمد حجازي موسم رائع مع اتحاد جدة حيث يقتربا من التتويج بالدوري السعودي.

ووفقًا للتقارير السعودية فأن ثنائي المنتخب الوطني ضمن 5 لاعبين محترفيين مستمرين مع النادي السعودي الموسم المقبل.

ثنائي الدوري التركي

يحوم علامة استفهام حول مستقبل محمود حسن “تريزيجيه” لاعب طرابزون سبور، في أول مواسمه مع النادي التركي.

تريزيجيه انتقل في صفقة نهائية الصيف الماضي من أستون فيلا الإنجليزي للنادي التركي لمدة 4 سنوات.

لكن التقارير السعودية، أكدت اقتراب اللاعب من نادي أهلي جدة الذي عاد للدوري السعودي بعد موسم واحد من هبوطه ويسعى لجلب العديد من النجوم.

تريزيجيه شارك هذا الموسم في 38 لقاء سجل 10 أهداف وصنع 7.

أمام أحمد حسن “كوكا” مهاجم المنتخب الوطني ونادي ألانيا سبور ينتهي إعارته من أولمبياكوس اليوناني هذا الصيف مع النادي التركي.

وشارك كوكا مع ألانيا في 28 لقاء سجل 11 وصنع هدف وحيد ولم يحدد بعد مصيره بالبقاء أو العودة للنادي اليوناني.