محافظ أسيوط يوافق على 1112 طلب أجازة وتجديد انتداب للعاملين بمديرية التعليم

اعتمد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الموافقة على طلبات الأجازات المتنوعة وتجديد الندب لبعض العاملين بمديرية التربية والتعليم، مراعاةً للبُعد الإنساني وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وجمع شمل الأسرة.

وتمت الموافقة على 146 طلب أجازة متنوعة و966 طلب نجديد انتداب لبعض العاملين بمديرية التربية والتعليم وكانت الأولوية للحالات الانسانية وذوي الهمم ولأصحاب الدواعي الأمنية والظروف الإنسانية، وذلك خلال لقاءه عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أنه تم الموافقة على 966 طلب تجديد انتداب لبعض العاملين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالاضافة الى اعتماد 146 طلب أجازة متنوعة لبعض العاملين بمديرية التربية والتعليم تمثلت في أجازة "بدون مرتب وتعاقد ورعاية طفل وجزء من الوقت ومرافقة زوج، وغيرها" والتي تم عرضها عليه بعد فحصها ومراجعتها من قبل لجنة الموارد البشرية والشئون القانونية بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة.

وتم تشكيل لجان بكل مديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مسئولي الموارد البشرية والشئون القانونية للفحص والبت في جميع طلبات الندب والنقل والإجازات المقدمة من الموظفين بكل القطاعات وسرعة الاستجابة لها وعرضها على الوزير المحافظ لاعتمادها وذلك وفقًا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك وتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والإدارة على أن تكون الأولوية للحالات الانسانية وذوي الهمم ولأصحاب الدواعي الأمنية والظروف الإنسانية، حرصًا على سير العمل وانتظامه بكل القطاعات وعدم الإضرار بمصالح الموظفين وتسهيلًا لهم ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والإنسانية وذلك إعلاء للمصلحة العامة وتلبية لاحتياجات المواطنين.