السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يتفقد تنفيذ الخط الناقل لمياه محطة التحلية 4 بالرميلة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، أعمال تنفيذ الخط الناقل لمياه محطة تحلية المياه ٤ بالرميلة عبر طريق المرحوم على حميدة بعلم الروم  الى الخزانات الاستراتيجية بالكيلو ٨ طريق مطروح إسكندرية. 

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد نصر، مدير جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والعميد عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، وناصر النجار، نائب رئيس المدينة. 

وأوضح المهندس أحمد نصر، أن الخط الناقل يتم تنفيذه بطول ١٠ كم مزدوج وبقطر ٨٠٠ مم  بتكلفة نحو ٣٥٠ مليون جنيه، ويتم تنفيذه من محطة تحلية المياه بالرميلة ٤ والجارى تنفيذها حاليا من خلال إدارة المياه بالقوات المسلحة الى طريق على حميدة ثم الى الخزانات الاستراتيجية بطول ١٠ كم مزدوج ومرورها عبر طريق سملا علم الروم. 

وأضاف أن يتم كذلك مرورها بالطريق الدولى بعدايات أسفل الطريق دون تأثير على الرصف و حركة  الطريق، وكذلك اقامة طريق جديد بطول ١ كم من نقطة اتصال طريق سملا علم الروم الى شارع على حميدة  لتقليل المسافة والتكلفة، وتم تنفيذ نحو ٣ كم منه، كما سيتم سرعة إعادة الشيء لأصله. 

ووجّه محافظ مطروح الشكر لجهود الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة اللواء إيهاب خضر، رئيس مجلس إدارة الهيئة ولجهاز المشروعات بمطروح على جهود الإسراع في أعمال الخط الناقل.

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الهيئة القومية لمياه الشرب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح رئيس مدينة مرسي مطروح محطة تحلية المياه محافظ مطروح

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