السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الشرقية تستقبل رحلتين من القاهرة والإسكندرية لزيارة معالم المحافظة

الرحلات
الرحلات

أعرب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن سعادته لاستقبال المحافظة لرحلتين قادمتين من محافظتيّ القاهرة والإسكندرية لمشاهدة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، والتعرف على تاريخ المحافظة العريق، مؤكدًا أهمية السياحة الداخلية في تنمية الشعور بالانتماء لدى المواطن والاعتزاز بتراثه، مما يدفعه للحفاظ على مقدرات وطنه، فضلاً عن رفع  مستوى التواصل الإيجابي بين أبناء المجتمعات المحلية، مما يؤدي لتعزيز التماسك والاستقرار الاجتماعي بين أبناء الشعب الواحد.

وفي سياقٍ متصل، أشارت الدكتورة رشا رأفت، مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، إلى استقبال الهيئة أولى رحلات السياحية الداخلية من محافظتيّ القاهرة والإسكندرية وذلك لزيارة معالم المحافظة، تضمنت الزيارة قضاء وقت بقرية طوخ القراموص التي تشتهر بزراعة وإنتاج البردي، لرؤية مراحل زراعة وإنتاج البردى، فضلاً عن الإستمتاع بالبيئة الريفية الخلابة بالقرية ، حيث قامت الوحدة المحلية بالرحمانية التابعة لمركز ابوكبير بتجهيز خيمة ومعرض للبردى بأرض الوحدة المحلية.

كما تم زيارة احدى مزارع تربية الخيول العربية بمدينة القنايات، لمشاهدة الخيول العربية الأصيلة وطرق تربيتها وانواعها ، فضلاً عن  زيارة المنطقة الأثرية بتل بسطا للتعرف على تاريخ المنطقة الأثرية وتاريخ المحافظة العريق ونقطة مسار العائلة المقدسة ومتحف تل بسطا، واختتمت الزيارة بعرض للخيول العربية واستمتاع الأطفال بركوب الخيل والملاهى بمركز شباب كفر الحصر.

وأعرب الزائرون عن سعادتهم بزيارة معالم محافظة الشرقية وما تشتهر به من بردى وخيول عربية واثار مؤكدين على معاودة زيارتهم لمحافظة الشرقية في القريب العاجل للتعرف والإستمتاع بجميع ما تتميز به المحافظة.

أبناء الشعب اجتماعى الاستقرار الاجتماعي الأثرية بالمحافظة الاقليمية التواصل الإيجابي الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة

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