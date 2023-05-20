السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظ الإسكندرية: تواجد جميع المسئولين خلال الامتحانات لتسهيل الإجراءات (فيديو)

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

عرضت قناة "TeN"، اليوم السبت، لقطات ترصد تفقد محافظ الإسكندرية سير امتحانات الشهادة الإعدادية بعدد من المدارس.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن كل المسئولين في المحافظة والوكالات التنفيذية والتربية والتعليم متواجدون من أجل تسهيل الإجراءات وتذليل المعوقات للطلاب خلال الامتحانات.

عدد الطلاب وصل إلى 103 آلاف طالب

وأضاف الشريف أن عدد الطلاب وصل إلى 103 آلاف طالب، وهذا عدد كبير، تم توزيعهم على 378 لجنة على مستوى المحافظة، ويتولى الإشراف على الامتحانات حوالي 17 ألف مدرس ومعلم، مؤكدًا أن التربية والتعليم تبذل جهدا غير عادي.

ولفت محافظ الإسكندرية إلى أن كل لجنة بها زائرة صحية أو طبيب، إضافة إلى أن كل رؤساء الأحياء متواجدون لرفع أي إشغالات موجودة أمام المدارس، فضلًا عن مراجعة الحمامات والتهوية والإضاءة من قبل الامتحانات بأسابيع.

محافظ الإسكندرية الامتحانات المسؤولين متواجدين تسهيل الاجراءات الإجراءات

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