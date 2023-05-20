السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة أسيوط تشهد مناقشات علمية لتعزيز العلاقات مع الجهات الصناعية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

قال الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، إن الجامعة حريصة على التميز في تقديم خدمات البحث العلمي؛ لمقابلة احتياجات المجتمع المحلي والإقليمي، والإسهام بشكل فعال ودائم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر.


وأكد رئيس جامعة أسيوط، أثناء لقائه بعدد من أساتذة كلية التربية النوعية من مختلف الجامعات المصرية المشاركين في مناقشة رسائل بحثية ماجستير ودكتوراه بقسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط.


جاء ذلك بحضور الدكتور احمد عبد المولى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، والدكتور دويب صابر المستشار القانوني لرئيس الجامعة، إن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بمنظومة البحث العلمي، كما تولي أهمية بالمشروعات ذات المردود على التنمية والاقتصاد القومي، لافتاً إلى  أهمية ما تقدمه كلية التربية النوعية؛ لخدمة الاقتصاد القومي، وتفاعلها مع أهداف التنمية الشاملة.


ولفت رئيس جامعة أسيوط، إلى أن كلية التربية النوعية من الكليات المنتجة فى ظل ما تمتلكه من إمكانيات ومقومات عدة وطلاب وباحثين متميزين ذوي فكر إبداعي، وأفكار متنوعة ذات طابع فني وجمالي، قادرين على  إثراء الحركة الفنية، والعمل على تسويق تلك المنتجات والأفكار فى كبرى المعارض والمحافل الفنية.
 

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الاجتماعية والاقتصادية البحث العلمي الاقتصاد القومي الجهات الصناعية التعليم والطلاب التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستشار القانوني بجامعة أسيوط بكلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

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