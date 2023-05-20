جامعة أسيوط تشهد مناقشات علمية لتعزيز العلاقات مع الجهات الصناعية

قال الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، إن الجامعة حريصة على التميز في تقديم خدمات البحث العلمي؛ لمقابلة احتياجات المجتمع المحلي والإقليمي، والإسهام بشكل فعال ودائم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر.



وأكد رئيس جامعة أسيوط، أثناء لقائه بعدد من أساتذة كلية التربية النوعية من مختلف الجامعات المصرية المشاركين في مناقشة رسائل بحثية ماجستير ودكتوراه بقسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط.



جاء ذلك بحضور الدكتور احمد عبد المولى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، والدكتور دويب صابر المستشار القانوني لرئيس الجامعة، إن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بمنظومة البحث العلمي، كما تولي أهمية بالمشروعات ذات المردود على التنمية والاقتصاد القومي، لافتاً إلى أهمية ما تقدمه كلية التربية النوعية؛ لخدمة الاقتصاد القومي، وتفاعلها مع أهداف التنمية الشاملة.



ولفت رئيس جامعة أسيوط، إلى أن كلية التربية النوعية من الكليات المنتجة فى ظل ما تمتلكه من إمكانيات ومقومات عدة وطلاب وباحثين متميزين ذوي فكر إبداعي، وأفكار متنوعة ذات طابع فني وجمالي، قادرين على إثراء الحركة الفنية، والعمل على تسويق تلك المنتجات والأفكار فى كبرى المعارض والمحافل الفنية.



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