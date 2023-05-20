بتكلفة 8 ملايين جنيه.. إحلال وتجديد 3 كباري في 3 مراكز بالبحيرة

تابعت مديرية الطرق والنقل بمحافظة البحيرة، برئاسة كريمة عاشور، أعمال بدء إحلال وتجديد 3 كباري بنطاق 3 مراكز بالبحيرة، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 8 ملايين و395 ألفًا، وذلك في إطار الجهود المبذولة للعمل على تلبية احتياجات المواطنين واستكمال الأعمال الجاري تنفيذها والأعمال الضرورية والملحة في شتى القطاعات ومنها الكباري والرصف وإنشاء الطرق، نظرًا لأهميتها البالغة في عملية التنمية الاقتصادية.

وتم إحلال وتجديد كوبري الليمون بمركز بدر بتكلفة إجمالية 4 ملايين و557 ألف جنيه، وإحلال وتجديد كوبري طلبة بمركز دمنهور بتكلفة 3 ملايين و488 ألف جنيه، وصيانة كوبرى طه بمركز كفر الدوار بتكلفة 350 ألف جنيه.

ووجّهت نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بضرورة التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد والاشتراطات والمواصفات القياسية للتنفيذ لتحقيق السيولة المرورية وأمن وسلامة المواطنين.