السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 47 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في المنوفية

دقيق
دقيق

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن ضبط ما يزيد عن 47 شيكارة دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز البلدية بناحية ميت شهالة التابعة لمركز الشهداء، وذلك قبل التصرف في الكمية وإعادة بيعها بالسوق السوداء بهدف التربح.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، جاء ذلك وفق تقرير تلقاه محافظ المنوفية بشأن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن حملاتها المكبرة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بدائرة المحافظة وذلك بالتنسيق مع مختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أن تلك الحملات التفتيشية أسفرت اليوم عن تحرير 184 محضرًا تموينيًا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، تنوعت ما بين 73 محضر مخالفات للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وسلع مجهولة المصدر، و111 محضر مخالفات مخابز  نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة.

كما تم تحرير محضر جنح مركز الشهداء ضد المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بناحية سرسنا لقيامه ببيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، مشيرًا إلى مواصلة اللجان المشكلة مرورها الميداني واليومي على كل منافذ ومعارض للتأكد من جودة المنتجات المعروضة ومراجعة أسعار العارضين وإحكام الرقابة على السلع وضبط الأسعار حفاظًا على حقوق المواطنين.

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