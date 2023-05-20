القاهرة الإخبارية ترصد أبرز رسائل الرئيس التونسي في جدة (فيديو)

قالت نسرين رمضاني، مراسلة القاهرة الإخبارية من تونس، إن كلمة الرئيس التونسي قيس سعيد في القمة العربية بجدة كان لها تأثير كبير في الشارع التونسي ووسائل الإعلام التونسية، خاصة عندما شدد الرئيس تمسك تونس بنهج الحياد فيما يتعلق بالقضايا في كل العالم، وقال: "تونس لن تكون في أي تحالف".

وأضافت رمضاني خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن هذا النهج اعتادت عليه الدبلوماسية التونسية، واعتماده منذ استقلال البلاد، كما أكد الرئيس التونسي على مركزية القضية الفلسطينية.

وتابعت: “تونس أكدت في مناسبات عديدة أنها تدعم القضية الفلسطينية، وأنها تريد دولة فلسطينية عاصمتها القدس”.

مجلس نواب الشعب تمكن من إرساء مكتبه

ولفتت مراسلة القاهرة الإخبارية من تونس، إلى أن مجلس نواب الشعب تمكن من إرساء مكتبه، واختيار الأعضاء الذين سيشكلون تركيبته الأساسية، خاصة أن المجلس شهد على مدى الأيام القليلة الماضية العديد من الجلسات والنقاشات، التي تهدف للاستقرار على ممثلي الكتل المختلفة في مكتب المجلس.