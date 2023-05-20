السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية ترصد أبرز رسائل الرئيس التونسي في جدة (فيديو)

الرئيس التونسي في
الرئيس التونسي في جدة

قالت نسرين رمضاني، مراسلة القاهرة الإخبارية من تونس، إن كلمة الرئيس التونسي قيس سعيد في القمة العربية بجدة كان لها تأثير كبير في الشارع التونسي ووسائل الإعلام التونسية، خاصة عندما شدد الرئيس تمسك تونس بنهج الحياد فيما يتعلق بالقضايا في كل العالم، وقال: "تونس لن تكون في أي تحالف".

وأضافت رمضاني خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن هذا النهج اعتادت عليه الدبلوماسية التونسية، واعتماده منذ استقلال البلاد، كما أكد الرئيس التونسي على مركزية القضية الفلسطينية.

وتابعت: “تونس أكدت في مناسبات عديدة أنها تدعم القضية الفلسطينية، وأنها تريد دولة فلسطينية عاصمتها القدس”.

مجلس نواب الشعب تمكن من إرساء مكتبه

ولفتت مراسلة القاهرة الإخبارية من تونس، إلى أن مجلس نواب الشعب تمكن من إرساء مكتبه، واختيار الأعضاء الذين سيشكلون تركيبته الأساسية، خاصة أن المجلس شهد على مدى الأيام القليلة الماضية العديد من الجلسات والنقاشات، التي تهدف للاستقرار على ممثلي الكتل المختلفة في مكتب المجلس.

القمة العربية بجدة رسائل الرئيس التونسي رسائل الرئيس التونسي ترصد القاهرة الإخبارية أبرز ​القمة العربية

مواد متعلقة

أحفاد إسماعيل يس يتحدثون عن هواياته (فيديو)

القاهرة الإخبارية: الأتراك بالخارج يصوتون فى "إعادة الرئاسة" بمطار إسطنبول

القاهرة الإخبارية: التطور التكنولوجى يثير قلق الأمريكيين قبل انتخابات الرئاسة (فيديو)

أزمة أمريكا في عهد بايدن.. الديون تقفز إلى 28.5 تريليون دولار (فيديو)

رئيس وزراء الجزائر: العالم يشهد تحولات عميقة وتطورات متسارعة

رئيس وزراء الجزائر: نطالب المجتمع الدولى بتحمل مسئوليته التاريخية تجاه الشعب الفلسطينى

رئيس الوزراء الجزائرى: نواصل التنسيق مع الرئيس الفلسطينى لاستكمال مسار المصالحة الوطنية

رئيس وزراء الجزائر: الأزمة الأوكرانية وضعت العالم فى حالة استقطاب متزايد

الأكثر قراءة

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

انخفاض كبير في أسعار الدواجن والبيض.. ورئيس الشعبة يكشف لـ"الدستور" الأسباب

وزير التعليم يعلن نظام امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من العام المقبل

"الرى": خطة استثمارية لتنفيذ مشروعات قومية لمواجهة التحديات المائية

تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ختام حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ21 لإزالة التعديات في بني سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى