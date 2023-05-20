الممتاز "ب".. ترتيب فرق مجموعة الصعيد والمباريات المتبقية لأندية القمة

انحصرت المنافسة على الصعود للدوري الممتاز في المجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد في دوري القسم الثاني بين فريقي الجونة بقيادة أحمد مصطفي بيبو ولافيينا بقيادة المجري جورج جاليدي بعد هزيمة بترول أسيوط أمام طامية وابتعاده عن المنافسة.

وبعد انتهاء الأسبوع الساس والعشرين يتصدر الجونة قمة مجموعة الصعيد برصيد 57 نقطة بفارق نقطة عن لافيينا ويتبقى لكل فريق أربع مباريات حيث يلعب الجونة بملعبه مع طامية والمقاصة في الأسبوعين 28 و29 وخارج ملعبه مع المدينة المنورة وشبان قنا في الأسبوعين 27 و30 بينما يلعب لافيينا في ملعبه مع الفيوم وتليفونات بني سويف في الأسبوعين 27 و29 وخارج أرضه مع النصر للتعدين وأسمنت أسيوط في الأسبوعين 28 و30 .

وإذا كان فريقا بترول أسيوط والنصر للتعدين قد ضمنا إلى حد كبير التأهل لدوري المحترفين الذي سيتم تطبيقه الموسم المقبل الا أن هناك صراع شرس على المركزين الخامس المؤهل مباشرة لدوري المحترفين والسادس الذي يخوض صاحبه دورة فاصلة مع الفريقين الذين احتلا المركز السادس في المجموعتين الثانية والثالثة ويتأهل فريق منها لدوري المحترفين .

الصراع على المركزين الخامس والسادس يضم فرق المقاصة " 44 نقطة " وكيما أسوان " 41 نقطة " والمنيا " 38 نقطة " وسيلعب المقاصة في الأسابيع المتبقية داخل ملعبه مع المنيا والألومنيوم وخارج ملعبه مع المدينة المنورة والجونة .

وسيلعب كيما في ملعبه مع الصر للتعدين وأسمنت أسيوط وخارج ملعبه مع تليفونات بني سويف والمنيا بينما سيلعب المنيا في ملعبه مع الألومنيم وكيما وخارج أرضه مع المقاصة وديروط .

ترتيب فريق المجموعة الأولى