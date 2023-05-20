السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطنى: للمصرى ثقافة وهوية متميزة عن كل دول العالم

النائب هشام الحصري
النائب هشام الحصري

أثنى النائب هشام الحصري، مقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطني، على الجلسة الخاصة بالثقافة والهوية الوطنية، قائلًا: "كانت جلسة ثرية جدًا شارك فيها العديد من الخبراء في هذا الأمر ومن ممثلي الأحزاب والاتجاهات السياسية".

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "استفدت جدا من وجودي في الجلسة، لأن الهوية الوطنية من الموضوعات المهمة جدا التي يجب أن ننظر لها بشكل مختلف للتأكيد على الهوية الوطنية للمواطن المصري التي جمعت بين العديد من الثقافات، الفرعونية، الإسلامية، المسيحية، وثقافات دول حوض البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر". 

وتابع: "هناك حاجة إلى دعم هذه الهوية الوطنية والانتماء عند الشباب، الذين قد يكونون غير ملمين ومدركين لتاريخهم وتاريخ بلدهم والبطولات التي قام بها المصريون، والتي أكدت أن المصري خليط من كل هذه الثقافات، ثقافية وهوية متميزة عن كل دول العالم". 

وأكد أن محور الزراعة والري من أهم أولويات الدولة المصرية، وهو ما يؤكده الرئيس عبدالفتاح السيسي دوما نتيجة أسباب عدة، منها الظروف التي مر بها العالم مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما ترتب عليه نقص إمدادات الغذاء وارتفاع الأسعار عالميا، الأمر الذي يحتم ضرورة تحقيق اكتفاء ذاتي نسبي خاصة في المحاصيل الاستراتيجية.

الحوار الوطنى لجنة الزراعة بالحوار الوطني الهوية الوطنية لجنة الزراعة

الأكثر قراءة

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

الداخلية تمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام خلال فترة تأسيس الشركات

النيابة الإدارية تحيل 7 عاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر للمحاكمة التأديبية

"المرور" تُحرر 86 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

أول تعليق من "الأوقاف" على فيديو "الرقص على الإنشاد الدينى" المثير للجدل

رفع 45 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع والميادين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى