مقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطنى: للمصرى ثقافة وهوية متميزة عن كل دول العالم

أثنى النائب هشام الحصري، مقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطني، على الجلسة الخاصة بالثقافة والهوية الوطنية، قائلًا: "كانت جلسة ثرية جدًا شارك فيها العديد من الخبراء في هذا الأمر ومن ممثلي الأحزاب والاتجاهات السياسية".

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "استفدت جدا من وجودي في الجلسة، لأن الهوية الوطنية من الموضوعات المهمة جدا التي يجب أن ننظر لها بشكل مختلف للتأكيد على الهوية الوطنية للمواطن المصري التي جمعت بين العديد من الثقافات، الفرعونية، الإسلامية، المسيحية، وثقافات دول حوض البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر".

وتابع: "هناك حاجة إلى دعم هذه الهوية الوطنية والانتماء عند الشباب، الذين قد يكونون غير ملمين ومدركين لتاريخهم وتاريخ بلدهم والبطولات التي قام بها المصريون، والتي أكدت أن المصري خليط من كل هذه الثقافات، ثقافية وهوية متميزة عن كل دول العالم".

وأكد أن محور الزراعة والري من أهم أولويات الدولة المصرية، وهو ما يؤكده الرئيس عبدالفتاح السيسي دوما نتيجة أسباب عدة، منها الظروف التي مر بها العالم مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما ترتب عليه نقص إمدادات الغذاء وارتفاع الأسعار عالميا، الأمر الذي يحتم ضرورة تحقيق اكتفاء ذاتي نسبي خاصة في المحاصيل الاستراتيجية.