تنتظر عرض 3 أفلام دفعة واحدة.. منى زكي توقع عقد بطولة فيلم جديد

اتفقت النجمة منى زكي على تقديم بطولة فيلم جديد من إنتاج شركة «العدل جروب».

وعقد المنتج جمال العدل مع منى زكي جلسات عمل لتقديم عمل سينمائي جديد من إنتاج الشركة خلال الفترة المقبلة، ويجرى التجهيز له واختيار باقي الفريق لبدء التصوير في أقرب وقت.

وتنتظر منى زكي عرض 3 أفلام دفعة واحدة خلال الفترة المقبلة “الجواهرجي” مع النجم الكوميدي محمد هنيدي ويتبقى عدد قليل من المشاهد، وسيتم تصويرها خلال موسم الصيف، كما تنتظر منى زكي عرض فيلمها المؤجل منذ فترة طويلة وهو “القاهرة _ مكة” وتقدمه بمشاركة مجموعة من النجوم ومن المقرر عرضه نهاية العام الجاري على أن يشارك في عدد من المهرجانات ومتوقع عرضه بالدورة القادمة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالمملكة العربية السعودية.

وتتواجد النجمة منى زكي أيضا في بطولة فيلم “السرب” بطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح وشريف منير ودياب وعدد كبر من النجوم عن بطولات القوات المسلحة والقوات الجوية المصرية في مواجهة الإرهاب من خلال عملية نوعية في عمق الأراضي الليبية للقضاء على عدد من البؤر الإرهابية.