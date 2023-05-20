السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استبعاد أوزباكستانى خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 788 لسنة 2023 بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة بتاريخ 2023/4/19 بشأن طلب إبعاد أوزباكستاني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية بشأن باستبعاد شخص خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، ويدعى JALOLIDDIN MUSINOVICH SULTANOV أوزباكستاني الجنسية مواليد 13 أكتوبر 1987.

 

 

وزارة الداخلية الجنسية

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